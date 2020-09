Neoen : Extension de la centrale HPR mise en service

(CercleFinance.com) - Neoen annonce la mise en service de l'extension de sa centrale Hornsdale Power Reserve (HPR), en Australie, représentant un ajout de 50 MW qui porte ainsi à 150 MW la puissance totale de cette première centrale de stockage à grande échelle au monde.



L'extension de capacité de stockage de la centrale HPR a été réalisée en partenariat avec Tesla, le gouvernement d'Australie Méridionale et le gouvernement australien via la Clean Energy Finance Corporation et l'Agence australienne des énergies renouvelables.



'Selon une étude indépendante menée par Aurecon, la centrale de stockage d'une puissance initiale de 100 MW a déjà permis de générer plus de 150 millions de dollars australiens d'économies pour les consommateurs d'énergie de South Australia', souligne le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur NEOEN en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok