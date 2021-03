Neoen : Bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Neoen gagne près de 2% avec le soutien de Stifel qui relève son conseil sur le titre du groupe d'énergies renouvelables à 'achat' avec un nouvel objectif de cours de 59 euros, voyant un point d'entrée après une baisse de plus de 30% depuis son record du 7 janvier.



'À moyen terme, nous pensons que Neoen est prêt à offrir la combinaison parfaite entre une croissance des bénéfices élevée, des retours au-dessus de la moyenne et une qualité d'actifs supérieure', juge en outre le broker dans sa note de recherche.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel