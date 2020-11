NATIXIS : Et si ce n'était que le début ?

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après une première impulsion, l'action NATIXIS stagne au dessus de 2.50 €. Et cette situation d'accalmie pourrait déboucher sur une nouvelle extraction violente de cette zone de congestion. En, l'occurrence, on privilégiera le sens de la tendance qui précède cette congestion, donc le sens haussier. Ceci a à ajouter au fait que le rendement potentiel / risque semble intéressant, on anticipera la sortie par le haut avec un risque limité en cas de rupture des 2.50 €.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action NATIXIS à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre NATIXIS au cours de 2.590 € avec un objectif à 3.110 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 2.470 €.

Le conseil NATIXIS Positif 2.590 € Objectif : 3.110 € Potentiel : +20.08 % Stop : 2.470 € Résistance(s) : 2.614 / 3.120 Support(s) : 2.250 / 2.162

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

