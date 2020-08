Natixis : H2O, filiale de Natixis, suspend des fonds à la demande de l'AMF

PARIS (Reuters) - H2O, filiale de gestion d'actifs de Natixis, a annoncé vendredi avoir suspendu à la demande de l'Autorité des marchés financiers (AMF) les souscriptions et les rachats de part de plusieurs de ses fonds en raison d'incertitudes sur leur valorisation.

Sa maison mère a dit soutenir cette décision en précisant qu'elle n'aurait pas d'impact sur ses comptes.

Les fonds concernés par la demande de l'AMF sont H2O Allegro, H2O Multibonds et H2O Multistrategies et la société de gestion précise avoir également suspendu cinq autres fonds, H2O Adagio, H2O Moderato, H2O MultiEquities, H2O Vivace et le FIA H2O Deep Value, "dans l'intérêt des porteurs de parts" et afin de préserver leur égalité de traitement.

Les incertitudes sur la valorisation des fonds concernés mises en avant par l'AMF sont liées à "leurs expositions significatives en titres 'privés' et à l'exécution encore très partielle du contrat de cession", poursuit H2O.

De son côté, Natixis a expliqué dans un communiqué que la suspension des fonds visait à "cantonner les titres privés et permettre aux investisseurs de retrouver la liquidité sur la part des actifs liquides".

H2O ajoute que les titres privés à l'origine de la suspension seront cantonnés et que les autres actifs seront transférés dans un nouvel OPCVM "conservant la même stratégie d'investissement".

Les 16 autres fonds gérés par H2O AM restent ouverts aux souscriptions et aux rachats, précise Natixis, ajoutant que la suspension n'a pas d'impact financier sur son bilan et son compte de résultat.

"La contribution de H2O AM au résultat net part du groupe de Natixis est limitée (4 millions d'euros au deuxième trimestre 2020) et devrait le rester au cours des prochains trimestres, pour lesquels il n’était plus attendu de commissions de surperformance compte tenu de l’impact de la crise du COVID-19 qui a affecté la performance récente de ses fonds", poursuit la banque.

Natixis possède 50,01% du capital de H2O, qui gère environ 21,7 milliards d'actifs, selon les informations publiées sur son site internet.

(Marc Angrand et Sudip Kar-Gupta)

