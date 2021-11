Natixis : Après son retrait de la cote, vers un retour en Bourse de Natixis?

(BFM Bourse) - Retiré de la Bourse fin juillet dernier après le rachat par sa maison-mère BPCE des 30% du capital lui manquant, Natixis pourrait faire son retour en Bourse "pour financer un gros projet de fusion-acquisition" a indiqué son patron au Financial Times ce mardi. Cependant, le groupe a par la suite indiqué qu'il n'y avait aucun projet d'IPO à l'ordre du jour.

Natixis bientôt de retour en Bourse? Le groupe mutualiste BPCE pourrait "coter la branche de gestion d'actifs pour financer un gros projet de fusion-acquisition", a révélé au Financial Times Nicolas Namias, patron de Natixis, que le groupe a entièrement racheté et retiré de la Bourse cet été. "L'Asie est certainement une zone où s'étendre", a-t-il affirmé au quotidien britannique, en ajoutant qu'il avait la "marge de manœuvre stratégique" nécessaire pour cela et qu'une introduction en Bourse pourrait s'avérer nécessaire en cas de "gros projet de fusion-acquisition".

Natixis a cependant rappelé à l'AFP qu'aucun projet d'introduction en Bourse n'était pour l'instant à l'ordre du jour.

"Pas besoin de la Bourse"

Le titre Natixis a été retiré de la Bourse de Paris le 21 juillet, après le rachat par sa maison mère des quelque 30% de parts qui lui manquait. Fin septembre, BPCE a amorcé le transfert en son sein des métiers d'assurances et de paiement, jusqu'à présent chez Natixis. Ce changement devrait se conclure au cours du premier trimestre 2022, une fois les autorisations réglementaires obtenues.

Les métiers restants de Natixis, c'est-à-dire la gestion d'actifs et de fortune, et la banque de grande clientèle, pour les grandes entreprises et institutions, seront réunis sous un nouvel ensemble intitulé "Global Financial Services". Dans cette nouvelle entité, c'est donc la branche dédiée à la gestion d'actifs, qui pourrait être concernée par une éventuelle introduction en Bourse.

Lors de la présentation du plan stratégique début juillet, Laurent Mignon, président du directoire de BPCE, avait expliqué qu'au-delà de la simplification, le groupe n'avait pas "besoin de la Bourse comme acteur d'accès à des capitaux pour pouvoir financer le développement" de la banque. En février, il n'avait cependant pas exclu une future cotation de l'activité gestion d'actifs, tout en indiquant que ce n'était alors pas son objectif.

