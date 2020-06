NATIXIS : Moyenne mobile clef prête à céder

(BFM Bourse) - L’équipe de TradingSat.com entrevoit un potentiel baissier sur l'action NATIXIS qui constituera le sous-jacent d’un turbo Put parfaitement adapté (6N15S).

Ce produit dérivé extrêmement réactif, émis par SOCIETE GENERALE, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs. L'effet de levier est proche de 5.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après une phase en marché de range (avril et mai), le titre de la bancaire, massacré pendant le krach du mois de mars, a progressivement construit, au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé). La figure construite est assimilable à un épaule, tête et épaule sur base oblique. C'est la raison pour laquelle on surveillera comme le lait sur le feu une possible rupture de cette courbe de tendance clef.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier (put) en se positionnant sur le turbo Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 6N15S, sur NATIXIS, à 0.410 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 1.901 € ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de franchissement des 2.454 €.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier très important, si la barrière désactivante à 2.57 € (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.