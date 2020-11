Munchener ruckvers : Va former une co-entreprise avec Porsche

(CercleFinance.com) - Le groupe de réassurance allemand, Munich Re, et Porsche, ont annoncé ce lundi la création d'une co-entreprise à 50/50.



Le projet, appelé 'FlexFactory', vise à rendre la fabrication de petites séries de véhicules, de vêtements ou de produits d'emballage 'plus flexible' et 'rentable', ont indiqué les entreprises dans un communiqué.



'L'intérêt manifesté par les premiers clients potentiels nous montre qu'il existe une forte demande de produits personnalisés', ont indiqué les partenaires.



Munich Re apportera ses modèles de financement et d'assurance, une couverture de garantie de performance pour la production planifiée, ainsi que ses outils d'analyse des risques numériques.



