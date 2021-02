Munchener ruckvers : Prévisions confirmées, dividende inchangé

(CercleFinance.com) - Le réassureur allemand Munich Re a confirmé jeudi ses objectifs de résultats pour l'ensemble de 2021, à la faveur notamment de solides renouvellements de polices sur le mois de janvier et de hausses de primes.



Son bénéfice net de quatrième trimestre, déjà publié, est ressorti à 212 millions d'euros, en léger repli par rapport aux 217 millions d'euros enregistrés sur la même période de l'exercice précédent.



Le profit net annuel ressort lui à 1,2 milliard d'euros, contre 2,7 milliards d'euros en 2019, mais ce chiffre ne constitue pas de véritable surprise après les résultats préliminaires qui avaient été dévoilés en décembre dernier.



Les analystes saluent surtout, ce jeudi, le bon niveau des renouvellements de traités de réassurance ainsi que l'amélioration de son ratio combiné - une mesure importante de la rentabilité des assureurs - qui a progressé à 105,6% en 2020 contre 100,2% en 2019.



Munich Re a par ailleurs annoncé qu'il maintiendrait son dividende annuel à 9,80 euros l'action et confirmé viser un bénéfice de l'ordre de 2,8 milliards d'euros cette année.



A la Bourse de Francfort, le titre progressait de plus de 2% suite à la parution de ces chiffres.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

