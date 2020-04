Munchener ruckvers : Jefferies relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies relève sa recommandation sur Munich Re de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 215 à 210 euros, mettant en avant un avantage en termes de bilan pour le réassureur bavarois.



'Alors que le marché est préoccupé par la force des bilans sur fond de crise en cours, Munich Re se distingue avec sa capacité d'endettement inexploitée de plus de six milliards d'euros, en ayant encore un ratio de solvabilité II supérieur à 200%', souligne le broker.



'Aussi, ce qui pouvait être considéré comme une inefficience de capital est maintenant un avantage crucial, Munich Re étant le mieux préparé pour absorber la volatilité tout en gardant l'option de tirer parti d'opportunités de croissance émergentes', poursuit-il.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur MUNCHENER RUCKVERS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok