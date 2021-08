Munchener ruckvers : Jefferies maintient son conseil 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur Munich Re avec un objectif de cours maintenu à 285 euros, soit un potentiel de progression de 21% pour le titre du réassureur allemand, mettant en avant une 'surprise de solvabilité' dans sa dernière publication.



'En plus de la surprise des bénéfices de Munich Re au deuxième trimestre, le ratio de solvabilité II s'est montré tout aussi surprenant, ressortant supérieur de neuf points au consensus', pointe ainsi le broker.



'À 225%, le ratio de solvabilité II dépasse désormais la fourchette cible, ce qui rend de plus en plus probable le redémarrage de rachats d'actions pour un milliard d'euros par an l'année prochaine', poursuit Jefferies.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.