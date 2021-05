Munchener ruckvers : Hausse de 166% du bénéfice trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'issue du 1er trimestre, Munich Re enregistre un bénéfice de 589 ME, en hausse de 166% par rapport à la même période un an plus tôt, soit un BPA de 4.24 euros (+169%).



Christoph Jurecka, directeur financier, estime que Munich Re est ' sur la bonne voie pour atteindre l'objectif annuel de 2,8 Mds E', soulignant que ' l'environnement de marché de la réassurance continue d'être favorable ' et que ' les bons résultats d'Ergo contribuent à dynamiser les profits du groupe '.



L'activité de Munich Re est en effet portée d'un côté par la réassurance - une activité dont le bénéfice, en croissance de 176%, s'établit à 410 ME - et de l'autre par la filiale Ergo dont les activités d'assurance directe ont généré un bénéfice de 178 ME (+146%).



Le montant des primes brutes pour la réassurance atteint 9.4 MdsE au 1er trimestre, en hausse de 1.7% par rapport à la même période un an plus tôt, et 5.1 MdsE (+2.2%) pour Ergo.



Munich Re anticipe ' des perspectives commerciales avantageuses en réassurance en 2021 ' et anticipe un montant total de primes d'assurances brutes entre 37 à 39 MdsE, soit 57 Mds pour le groupe, en incluant Ergo.





