Munchener ruckvers : En baisse, un broker remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Le titre Munich Re avance ce lundi de +0,6%, porté par l'analyste Jefferies qui confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, tout en revoyant à la hausse son objectif de cours sur la valeur.



La cible du broker passe ainsi de 230 à 235 euros.



'Bien que le consensus ait été déçu que la solvabilité de Munich Re soit à la fois plus faible et n'inclue pas de provision pour de futurs sinistres, nous sommes plus optimistes, car le ratio était en ligne avec nos prévisions. (...) Nous apprécions également les primes, dont la croissance continue de nous surprendre, nous incitant à relever nos prévisions', commente le broker.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur MUNCHENER RUCKVERS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok