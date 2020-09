Munchener ruckvers : Bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Munich Re s'adjuge plus de 3% à Francfort avec le soutien de Jefferies qui réaffirme sa recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours de 235 à 275 euros sur le titre du réassureur bavarois.



'Bien que le troisième trimestre a connu plusieurs grandes pertes notables (par exemple Beyrouth et l'ouragan Laura), les pertes totales apparaissent jusqu'à présent globalement en ligne avec nos prévisions existantes', affirme le broker.



'Au lieu de ceci, nous concentrons notre attention sur des prix en progression, qui semblent prêts à augmenter encore en 2021 et nous amènent à relever à la fois nos résultats (+3%) et notre objectif de cours', poursuit-il.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur MUNCHENER RUCKVERS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok