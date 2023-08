Miliboo : Retour à la rentabilité au second semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Miliboo a annoncé vendredi un retour à la rentabilité au second semestre à la faveur notamment d'une bonne maîtrise de ses charges.



Le spécialiste de la conception et de la vente de mobilier design sur Internet affiche sur la seconde moitié de son exercice 2022/2023 un EBITDA positif, à hauteur de 700.000 euros.



Le groupe dit avoir su s'adapter aux tensions inflationnistes, notamment sur ses coûts d'achats, et avoir fait preuve de réactivité en ajustant sa politique commerciale et en maîtrisant l'ensemble de ses charges tout en gagnant des parts de marché.



Cette performance lui permet ainsi de limiter sa perte annuelle opérationnelle (EBITDA) à -900.000 euros, après un manque à gagner de 1,6 million d'euros sur le premier semestre.



Son chiffre d'affaires annuel ressort, lui, à 42,3 millions d'euros, en croissance de 8%, en dépit d'un marché jugé peu favorable pour la consommation des ménages.



Dans une conjoncture 'toujours complexe', Miliboo indique qu'il entend poursuivre en 2023-24 sa trajectoire de croissance rentable engagée au second semestre 2022-23.



Le groupe dit viser ne croissance modérée mais qualitative, avec une priorité toujours portée sur la restauration durable de la marge brute et la maîtrise des charges.



En Bourse de Paris, le titre gagnait plus de 3% suite à cette publication.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.