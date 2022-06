Miliboo : Peine à rassurer les investisseurs avec son C.A

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Miliboo a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires 'solide et résilient' au titre de l'exercice 2021-22, une performance qui ne semblait pas totalement convaincre les investisseurs mercredi matin puisque le titre perdait du terrain à la Bourse de Paris.



Le spécialiste de l'ameublement tendance a dévoilé un chiffre d'affaires annuel de 39,2 millions d'euros, en baisse de 4%, pour les 12 mois clos à la fin du mois d'avril.



Guillaume Lachenal, son PDG et fondateur, évoque un chiffre d'affaires 'très proche' du niveau d'activité 'record' réalisé en 2020-21, malgré un contexte jugé beaucoup moins favorable.



Miliboo explique avoir dû faire face à de fortes tensions sur ses approvisionnements ayant régulièrement affecté la disponibilité de ses produits et entrainé une hausse progressive de ses coûts.



La chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021-22 ressort ainsi en retrait de 14% à 9,3 millions d'euros.



Dans son communiqué, le distributeur se dit néanmoins confiant dans sa capacité à délivrer un Ebitda 2021-22 bénéficiaire malgré l'impact des tensions inflationnistes sur ses marges.



Concernant son nouvel exercice 2022-23, Miliboo dit vouloir de renouer avec la croissance malgré un environnement de consommation décrit comme toujours plus complexe et volatil.



Suite à cette publication, son titre chutait de 3,7% en fin de matinée mercredi à la Bourse de Paris.



