Micropole : Minée par des soucis de gestion d'effectifs, la rentabilité de Micropole a souffert en 2022

(BFM Bourse) - La rentabilité opérationnelle courante de la société de services informatiques est passée de 5,3% en 2021 à 4,1% l'an passé. En cause, un "accident industriel" en Suisse et un changement de règle de report des congés en France.

Les services informatiques demeurent un secteur qui exige un fin pilotage des ressources humaines et des effectifs, notamment en période de "guerre des talents". Les comptes en berne de Micropole l'illustre parfaitement. L'entreprise de services numériques a livré lundi soir des résultats financiers au titre de l'exercice 2022 en nette baisse, plombés par différents problèmes.

Déjà publié, le chiffre d'affaires a progressé de 10,7% sur un an, en données publiées, à 135,2 millions d'euros, traduisant une progression de 8,8% hors effets de changes et de périmètre. Le résultat opérationnel courant a lui fondu, s'établissant à 5,5 millions d'euros contre 6,5 millions d'euros en 2021. La marge correspondante est ainsi passée de 5,3% à 4,1%.

Un "accident industriel" helvétique

La société impute le plongeon de cette ligne de compte à plusieurs éléments. Tout d'abord, Micropole explique avoir pâti l'an passé d'un changement de règle de report des congés en France, permettant de prendre davantage de congés issus du solde des congés de l'année précédente. Micropole évalue l'impact de cet effet ponctuel à 0,6% de marge.

Surtout, la société a subi un "accident industriel" en Suisse. "Une hausse des effectifs mal maîtrisée a fait chuter le taux d'activité notablement en 2022", souligne la société. L'effet se chiffre à 1,7% de marge opérationnelle selon Micropole, qui assure que la "situation est en cours de redressement".

Enfin le groupe explique avoir mené l'an passé plusieurs investissements, tels que le renouvellement des locaux de plusieurs sites (Levallois, Lyon, Bruxelles), un renforcement des équipes de recrutement et de marketing ou encore le renforcement de la sécurité informatique. "Ces investissements ont obéré la rentabilité mais étaient nécessaires pour la dynamique future du groupe", assure Micropole.

Un taux de change qui fait mal

Le résultat net des activités de la société a par ailleurs été divisé par trois à 1 million d'euros en 2022. Outre la baisse des activités opérationnelles, cet indicateur a été plombé par un impact de change défavorable sur la parité euro-franc suisse pour 500.000 euros. "Une couverture de change a été contractée en 2023 afin de se prémunir de telle variation", assure l'entreprise.

Au sujet de ses perspectives, Micropole n'a pas donné d'objectifs chiffrés pour l'année en cours. "La guerre en Ukraine, le retour de l'inflation, les tensions sociales au niveau national génèrent une incertitude sur l'évolution de l'environnement économique à court terme", explique la société. "Le groupe n'a toutefois pas, à ce stade, constaté d'altération de son activité", ajoute-t-elle.

A la Bourse de Paris, l'action du groupe est chahutée, le titre Micropole perdant 8,5% vers 13h40.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse