Metavisio : Accréditation en Inde et financement innovant

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ordinateurs portables Metavisio annonce avoir obtenu auprès du gouvernement indien le référencement et l'accréditation pour produire et livrer l'ensemble de ses solutions informatiques sur son territoire.



Sa filiale indienne vient en effet d'être validée la semaine dernière sur le site d'appel d'offre du gouvernement (GEM) comme un OEM pouvant fournir du 'Made in India' à travers un partenariat avec une importante usine d'assemblage et de fabrication locale.



'Cette certification, qui est devenue plus compliquée à mesure que le gouvernement voulait favoriser la fabrication locale, est requise pour autoriser Metavisio à répondre à tout appel d'offre important via cette plate-forme, ce qui a pu débuter dès aujourd'hui', souligne-t-il.



Par ailleurs, afin de soutenir l'accélération de sa croissance, Metavisio annonce la mise en place d'un programme d'augmentation de capital à terme (PACT) avec Alpha Blue Ocean dans la limite de trois millions d'actions.



Dans le cadre de ce programme, Alpha Blue Ocean s'est engagé à souscrire, à compter de ce jour et pendant une période de 24 mois, à la demande de la société, à des augmentations de capital par tranches comprises entre 0,5 et un million d'actions.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.