Meta : Pour reconquérir Wall Street, la maison-mère de Facebook se met en mode cost-killer

(BFM Bourse) - Meta a publié des revenus en baisse au quatrième trimestre. Le groupe dirigé par Mark Zuckerberg va serrer les coûts cette année, ce qui plait au marché.

Malmené comme l'ensemble de la tech l'an passé à Wall Street par la dégradation de la conjoncture et le ralentissement des dépenses publicitaires, Meta, la maison-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, va se serrer la ceinture cette année.

Le directeur général du groupe, Mark Zuckerberg, a ainsi annoncé aux analystes, dans la nuit de mercredi à jeudi, un plan pour rendre son groupe plus "agile", qualifiant 2023 de "l'année de l'efficacité".

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

"Nous travaillons à l'aplatissement de notre structure organisationnelle et à la suppression de certaines couches de cadres intermédiaires pour prendre des décisions plus rapidement, ainsi qu'au déploiement d'outils d'IA pour aider nos ingénieurs à être plus productifs", a-il-déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre, selon des propos rapportés par Bloomberg. "Il y aura d'autres choses que nous pourrons faire pour améliorer notre productivité, notre rapidité et notre structure de coûts".

Suppressions de postes

Ces efforts permettent à Meta d'être plus optimiste au niveau de ses dépenses qui sont attendues cette année dans une fourchette comprise entre 89 milliards et 95 milliards de dollars, alors que le groupe anticipait précédemment un chiffre situé entre 94 milliards et 100 milliards. En outre la société a divisé par deux ses charges de restructuration à 1 milliard de dollars.

Elle a aussi sabré ses projections d'investissements (capex) anticipant un intervalle de 30 milliards à 33 milliards de dollars, contre 34 milliards à 37 milliards de dollars précédemment.

Ces réductions de coûts ont de quoi rassurer un marché inquiet de voir le groupe se perdre dans les dépenses nécessaires à financer son virage vers le métavers, ce monde virtuel immersif censé permettre des expériences innovantes pour le grand public.

En novembre le groupe avait été contraint de prendre des premières mesures de grande ampleur avec 11.000 suppressions de postes, les premières de sa jeune histoire.

2 milliards d'utilisateurs actifs

A Wall Street, en préouverture, l'action Meta bondit de 19% à 182,07 dollars vers 14h20.

Le groupe a par ailleurs annoncé une augmentation de 40 milliards de dollars de ses autorisations pour procéder à des rachats d'actions (sachant que la société possède un reliquat de 10,9 milliards de dollars issu de précédentes autorisations).

Meta a également publié des revenus de 32,16 milliards de dollars au titre du quatrième trimestre, en repli de 4% sur un an, mais supérieur aux attentes des analystes. Le groupe a par ailleurs franchi la barre des deux milliards d'utilisateurs actifs au quotidien.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse