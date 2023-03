Meta : Vers davantage de transparence sur le réseau WhatsApp

(CercleFinance.com) - Après dialogue avec les autorités de l'UE chargées de la protection des consommateurs et la Commission européenne (réseau CPC), WhatsApp s'est engagéà faire preuve de davantage de transparence au sujet des modifications de ses conditions d'utilisation, annonce aujourd'hui la Commission européenne.



Ainsi, 'la société permettra aux utilisateurs de refuser plus facilement les mises à jour en cas de désaccord, et fournira des explications claires lorsqu'un tel rejet ne permet plus à l'utilisateur d'utiliser les services de WhatsApp', ajoute l'UE dans son communiqué.



WhatsApp a également confirmé que les données à caractère personnel des utilisateurs n'étaient pas partagées avec des tiers ou d'autres entreprises du groupe Meta - dont Facebook - à des fins publicitaires.



