Meta : Zuckerberg compte réduire ses équipes de 13%

(CercleFinance.com) - A travers un message adressé à ses employés et publié sur le site de Meta (Facebook), Mark Zuckerberg, dirigeant et fondateur du réseau social Facebook a fait part de sa volonté de réduire la taille de son équipe de 13%, ce qui revient à procéder à 11 000 départs de salariés.



' Nous prenons également un certain nombre de mesures supplémentaires pour devenir une entreprise plus légère et plus efficace en réduisant les dépenses discrétionnaires et en prolongeant notre gel des embauches jusqu'au premier trimestre ', poursuit Mark Zuckerberg.



Le responsable revient sur les faits qui l'ont conduit à prendre cette décision. Au début du Covid, explique-t-il, avec l'essor du commerce électronique, la décision a été prise d'augmenter considérablement les investissements. Par la suite, le retour aux tendances antérieures et le ralentissement macroéconomique a entraîné une forte baisse des revenus.



' Je me suis trompé et j'en assume la responsabilité ', indique-t-il. ' Dans ce nouvel environnement, nous devons devenir plus efficaces en matière de capital. Nous avons déplacé davantage de nos ressources vers un plus petit nombre de domaines de croissance hautement prioritaires, comme notre moteur de découverte de l'IA, nos publicités et nos plateformes commerciales, et notre vision à long terme du métaverse '.



