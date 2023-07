Meta : New Street Research relève à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - New Street Research a relevé mardi sa recommandation sur le titre Meta, passant de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 285 à 350 dollars.



Dans une note de recherche, le bureau d'études étaye son optimisme par le récent lancement de Llama 2, la dernière mouture du grand modèle de langage mis au point par le du spécialiste des réseaux sociaux, et plus généralement par l'enthousiasme entourant ses dernières présentations dans l'intelligence artificielle.



Le cabinet de recherche indépendant note que le multiple Valeur d'entreprise/Ebitda du titre à horizon 2024 s'est récemment amélioré, pour passer d'environ 8x à près de 10x depuis son dernier changement de recommandation, mais souligne que la mise sur le marché de Llama 2 devrait permettre de poursuivre ce mouvement de revalorisation, New Street disant implicitement viser un multiple de 12,5x sur la valeur.



