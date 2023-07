Meta : Mizuho augmente son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mizuho maintient sa recommandation 'achat' sur Meta Platforms et augmente son objectif de cours de 280 à 350 dollars, sur la base de 10 fois sa nouvelle hypothèse d'EBITDA 2025 pour le géant des réseaux sociaux, de 86 milliards de dollars.



Le broker se montre optimiste à l'approche des résultats trimestriels, malgré des attentes élevées des investisseurs, et estime que 'l'inflexion des prix devrait entraîner une croissance des revenus à deux chiffres au second semestre'.



En outre, il s'attend à ce que Meta gagne des parts de marché 'car les annonceurs ont des réserves sur TikTok en raison du retard indéfini d'un règlement du CFIUS', et voit toujours une plus grande capacité d'optimisation des coûts du fait de son intensité en R&D.



