Meta : Jefferies rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Meta Platforms avec un objectif de cours rehaussé de 225 à 250 dollars, voyant le géant des réseaux sociaux, maison-mère notamment de Facebook, générer 12 dollars ou plus de BPA en 2024.



'La combinaison des investissements en intelligence artificielle et d'une base de comparaison plus facile devrait entraîner une accélération de la croissance des revenus au second semestre 2023', juge le broker.



Jefferies ajoute que des réductions de dépenses et rachats d'actions supplémentaires pourraient soutenir le BPA, que la modération des capex entraîne une conversion du FCF plus élevée, et que l'activité de messagerie instantanée lui semble sous-appréciée.



