Meta : En forte hausse, l'analyse d'un broker

(CercleFinance.com) - Meta gagne près de 9% à New York, alors que UBS a réitéré ce mercredi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 235 dollars sur le titre qui reste toujours sa 'valeur préférée' (top pick).



Le courtier souligne que les 10.000 suppressions de postes annoncées hier, conjuguées au gel de 5000 embauches, devraient permettre au groupe technologique d'économiser huit milliards de dollars par an.



D'après UBS, des réductions de coûts supplémentaires seraient actuellement à l'étude, ce qui signifie que le propriétaire de Facebook et d'Instagram pourrait bien ajouter 2,43 dollar par titre à son bénéfice par action (BPA) à horizon 2024.



En partant du principe que Meta parvienne à retrouver la dynamique qui était la sienne en 2021, le broker estime que l'entreprise pourrait même générer plus de 18 milliards de dollars de chiffre d'affaires additionnel d'ici là.



'Nous pensons que cette histoire de réductions de coûts va sans doute être relayée par le potentiel dont dispose le groupe en termes de chiffre d'affaires, ce qui implique une révision à la hausse des prévisions du marché et une expansion des multiples de valorisation', conclut-il.



