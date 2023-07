Meta : BPA accru de 21% au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Meta Platforms, l'exploitant de Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, a dévoilé mercredi soir un bénéfice net en hausse de 16% à 7,79 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre 2023, soit 2,98 dollars par action (+21%).



Les revenus du géant des réseaux sociaux se sont accrus de 11% à 32 milliards de dollars, tandis que le nombre d'utilisateurs moyens quotidiens a augmenté de 7% sur un an pour atteindre 3,07 milliards en juin (dont +5% à 2,06 milliards pour Facebook).



Meta prévoit des dépenses totales pour l'ensemble de 2023 entre 88 et 91 milliards de dollars, en hausse par rapport à sa fourchette précédente de 86 à 90 milliards, en raison des frais juridiques enregistrés au deuxième trimestre.



