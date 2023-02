Meta : BofA relève son conseil à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé jeudi avoir relevé son conseil sur le titre Meta Platforms de 'neutre' à 'achat', saluant un changement de positionnement 'majeur' de la part du groupe technologique américain.



Le broker dit avoir surtout retenu de la publication de 4ème trimestre du géant des médias sociaux l'annonce d'une réduction de cinq milliards de dollars de ses coûts opérationnel sur l'exercice 2023 et d'une baisse de quatre milliards de ses dépenses d'investissement annuelles.



Au vu de cette nouvelle attention portée sur les coûts, de la stabilisation du marché publicitaire, du décollage de Reels et des promesses dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, BofA explique désormais s'attendre à un nouveau cycle pluriannuel de croissance des résultats.



Son estimation de bénéfice par action (BPA) à horizon 2024 passe ainsi à 12 dollars, dont 4,50 dollars tirés des investissements dans le métavers, ce qui le conduit à rehausser son objectif de cours de 160 à 220 euros.



