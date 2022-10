Meta : BofA, neutre, réduit son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BofA a réduit jeudi son objectif de cours sur Meta Platforms, qu'il abaisse de 150 à 136 dollars suite aux résultats 'mitigés' publiées dans la soirée d'hier par le groupe technologique californien.



Le bureau d'études, qui avait dégradé son opinion sur le titre à 'neutre' en tout début de semaine, rappelle que la maison-mère de Facebook a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires de troisième trimestre meilleur que prévu, mais d'un bénéfice par action (BPA) inférieur aux attentes.



Mais l'analyste dit surtout retenir de la publication que 'les coûts sont bien réels tandis que les rendements restent encore virtuels'.



Il rappelle en effet que Meta a déclaré hier prévoir entre 34 et 39 milliards de dollars de dépenses d'investissement l'an prochain, alors que Wall Street ne visait que 29 milliards de dollars.



Si certaines de ces dépenses (Reels et monétisation de la messagerie) pourraient porter leurs fruits dès l'an prochain, BofA s'attend à ce que les projets dans le 'Metaverse' et l'intelligence artificielle pèsent significativement sur les résultats en 2023.



'Le délai qui se profile en attendant d'enregistrer les premiers résultats des investissements dans le Metaverse et l'intensité croissante du capital dans l'activité publicitaire se posent comme des sources d'inquiétudes potentielles pour les investisseurs', résume-t-il.



