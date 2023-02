Meta : Wells Fargo revoit sa cible à la hausse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wells Fargo a annoncé jeudi avoir relevé son objectif de cours sur Meta Platforms, qu'il porte de 165 à 250 dollars, tout en renouvelant sa recommandation 'surpondérer' sur le titre.



Du point de vue du broker américain, la publication de quatrième trimestre du groupe de Menlo Park (Californie) a fourni aux investisseurs l'occasion de cocher toutes les cases qu'ils espéraient.



Pour Wells Fargo, l'ex-Facebook parvient en effet à stabiliser la croissance de son activité, alors que que ses prévisions de coûts opérationnels et de dépenses d'investissements ont été revues à la baisse.



Parallèlement, l'équipe de direction reste focalisée sur les questions ayant trait à l'efficacité de l'entreprise, poursuit-il, tandis que le démarrage de Reels comme des dernières initiatives en matière de monétisation des contenus semble bien engagé.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.