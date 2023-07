Meta : Objectif de cours remonté chez Jefferies

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Meta Platforms tout en remontant son objectif de cours de 360 à 400 dollars, dans le sillage d'estimations de revenus et de BPA pour l'exercice 2024 rehaussées de 7% et 12%, respectivement.



'Malgré des attentes élevées, Meta a enregistré une croissance du chiffre d'affaires dans le haut de sa fourchette de prévisions et un BPA impressionnant', salue le broker au lendemain de la publication trimestrielle du géant des réseaux sociaux.



'Nous avons été encore plus impressionnés par le la prévision d'une croissance des revenus de 15-24% au troisième trimestre en glissement annuel, ce qui, au point médian, produirait la croissance la plus rapide depuis le troisième trimestre 2021', poursuit-il.



