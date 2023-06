Meta : Nouveaux outils pour la supervision parentale

(CercleFinance.com) - Meta, la maison-mère de Facebook annonce l'arrivée de nouveaux outils visant à faciliter un peu plus la gestion du temps que passent les jeunes sur ses plateformes.



Ainsi, la supervision parentale va être étendue à Messenger, permettant ainsi aux parents de voir l'activité des adolescents et avec qui ils interagissent sur Messenger.



'Nous lançons également de nouveaux outils pour limiter les interactions indésirables sur les messages privés sur Instagram et sur Messenger, déployons également dans le monde le Mode Silencieux sur Instagram, encourageons les adolescents à définir des limites de temps sur Facebook et donnons aux parents de nouveaux moyens de superviser le temps passé par leurs adolescents sur Instagram', ajoute Meta.



