Meta : Nouveau rebond après les résultats trimestriels

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de +7% suite à l'annonce des résultats du deuxième trimestre 2023. Le bénéfice net est en hausse de 16% à 7,79 milliards de dollars au titre, soit 2,98 dollars par action (+21%). Rappelons que la valeur gagne près de 170% depuis le 1er janvier 2023.



Suite à cette annonce, Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Meta Platforms tout en remontant son objectif de cours de 360 à 400 dollars, dans le sillage d'estimations de revenus et de BPA pour l'exercice 2024 rehaussées de 7% et 12%, respectivement.



'Malgré des attentes élevées, Meta a enregistré une croissance du chiffre d'affaires dans le haut de sa fourchette de prévisions et un BPA impressionnant', salue le broker au lendemain de la publication trimestrielle du géant des réseaux sociaux.



'Nous avons été encore plus impressionnés par le la prévision d'une croissance des revenus de 15-24% au troisième trimestre en glissement annuel, ce qui, au point médian, produirait la croissance la plus rapide depuis le troisième trimestre 2021', poursuit-il.



