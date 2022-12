Meta : JPMorgan a relevé sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans une note diffusée dans la matinée, JPMorgan indique avoir relevé sa recommandation sur l'ex-Facebook de 'neutre' à 'surpondérer', avec un objectif de cours rehaussé de 115 à 150 dollars.



Après une année 2022 marquée par de nombreuses déconvenues, allant du changement des règles de confidentialité d'Apple à la concurrence accrue de TikTok en passant par les incertitudes liées aux lourds investissements dans le métavers, l'intermédiaire se dit plus optimiste en perspective du prochain exercice.



'A l'approche de l'année 2023, nous pensons que certains de ces éléments et des facteurs ayant pesé sur l'activité vont s'atténuer, mais surtout Meta commence à montrer des signes encourageants de maîtrise de ses coûts, ce qui ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin', explique-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.