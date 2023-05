Meta : Des mesures conservatoires prononcées en France

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'Autorité française de la concurrence a annoncé jeudi avoir prononcé un certain nombre de mesures conservatoires à l'encontre de Meta dans le domaine de la vérification publicitaire sur Internet.



Dans un communiqué, l'autorité enjoint le géant technologique américain à définir et rendre publics de nouveaux critères d'accès et de maintien aux partenariats concernant à la fois la mesure de la visibilité et la sécurité de la marque.



L'organisme dit préconiser des indications à la fois objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.



Ces mesures conservatoires, prononcées dans l'attente d'une décision sur le fond, interviennent alors que l'administration avait été saisie en octobre dernier par la société Adloox sur les pratiques mises en oeuvre par Meta.



Pour l'autorité, les conditions d'accès aux partenariats fixées par Meta sur ces deux points sont susceptibles de constituer un abus de position dominante et portent une atteinte grave et immédiate à la fois aux intérêts d'Adloox et au secteur de la vérification publicitaire indépendante.



Elle a également prononcé une injonction visant à permettre une intégration rapide d'Adloox à ces partenariats, à condition que cette société satisfasse aux nouveaux critères d'accès.



La mesure de la visibilité ('viewability') consiste à s'assurer qu'une publicité a réellement été vue par un internaute, tandis que la sécurité de la marque ('brand safety') vise à vérifier que la publicité ne s'affiche pas dans un environnement pouvant nuire aux intérêts et valeurs de la marque.



A la Bourse de New York, l'action Meta cédait 0,8% suite à ces informations, un repli en ligne avec celui de l'indice S&P 500.



