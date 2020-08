MCPHY ENERGY : Nouveau point d'entrée graphique détecté

(BFM Bourse) - Nouvelle flambée en perspective à anticiper sur l'action MCPHY ENERGY, dans le cadre d'une opération spéculative de court terme.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'action du spécialiste d'équipements de production et de stockage d'hydrogène sous forme solide a vu sa progression exploser le 19 juin dans une accélération des volumes de transactions. Une consolidation à plat plus tard, l'extension haussière des cours a été le fruit d'une mobilisation massive, continue et fédérée du camp acheteur. Après une jambe de reflux (17 - 24 juillet), l'action a déjà repris son tracé de points bas croissants. Le point d'entrée devient à nouveau intéressant à très court terme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action MCPHY ENERGY à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre MCPHY ENERGY au cours de 22.95 € avec un objectif à 29.990 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 20.990 €.

Le conseil MCPHY ENERGY Positif 22.950 € Objectif : 29.990 € Potentiel : +30.68 % Stop : 20.990 € Résistance(s) : 30.000 / 32.500 / 35.000 Support(s) : 20.250 / 16.420 / 11.520

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime