Mcphy energy : Le titre chute après la révélation d'une fuite

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action McPhy s'inscrit en baisse lundi après l'annonce de la détection d'une fuite de potasse sur un site basé en Allemagne.



Le spécialiste des équipements de production et de distribution d'hydrogène zéro-carbone indique avoir été informé d'une fuite sur son électrolyseur situé sur la centrale électrique de Grenzach-Wyhlen, exploitée par EnergieDienst.



L'incident, qui s'est produit jeudi dernier, s'est déclaré après qu'une formation de fumée eut déclenché le système d'alarme incendie, entraînant l'arrêt automatique des installations et l'activation du mode sécurité de l'unité.



Dans son communiqué, McPhy souligne que personne n'a été blessé lors de cet événement et qu'il n'y a eu aucun dommage sur l'environnement, tout en soulignant que la cause de l'incident reste inconnue à ce stade.



En fin de matinée, le titre McPhy perdait près de 5% alors que l'indice SBF 120 de la Bourse de Paris limitait son repli à 0,3%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.