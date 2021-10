Mcphy energy : Le titre bondit après une nouvelle commande

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre McPhy grimpe vendredi à la Bourse de Paris après l'annonce d'une nouvelle commande pour une station hydrogène de grande capacité dans l'ouest de la France, un succès qui confirme le dynamisme commercial de l'équipementier.



A 9h45, l'action prend 5,3% et signe l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120, mais reste encore très loin de ses plus hauts atteints en début d'année.



Dans un communiqué publié ce matin, le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène indique avoir été retenu pour la conception, la fabrication et l'installation de la station.



Cet équipement aura vocation, d'après le groupe, à alimenter toutes les formes de mobilité hydrogène allant des véhicules légers aux bennes à ordures ménagères, en passant par les bus et camions.



Doté d'une capacité de distribution de 800 kg par jour, ce modèle issu de la gamme McFilling 'Dual Pressure' répond à la demande croissante du marché de la mobilité zéro-émission et au projet de décarbonation des territoires, souligne-t-il.



Ce nouveau contrat porte à 37 stations le nombre de ses commandes installées, en cours d'installation ou de développement.



