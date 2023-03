Mcphy energy : Des résultats 2022 solides mais sans surprise

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - McPhy Energy a dévoilé mardi soir de solides résultats au titre de 2022 et déclaré anticiper une nouvelle année de croissance 'soutenue' en 2023 grâce à la montée en puissance du marché de l'hydrogène.



Le chiffre d'affaires annuel du fabricant d'électrolyseurs et de stations de recharge ressort en croissance de 22%, à 16,1 millions d'euros, pour des prises de commandes en hausse de 53% à 29,4 millions d'euros.



Conséquence, son carnet de commandes s'établit désormais à 30,6 millions d'euros, soit une progression de 51% comparé au 31 décembre 2021.



Au niveau du compte de résultat, sa perte opérationnelle atteint 38,4 millions d'euros à l'issue de l'exercice, pour une perte nette de 38,2 millions d'euros, à comparer avec -23,6 millions d'euros.



Au 31 décembre dernier, le groupe disposait d'une trésorerie de 135,5 millions d'euros, contre 177,2 millions d'euros.



Dans son communiqué, McPhy indique que le niveau de son 'backlog' (carnet de commandes) et la poursuite de la montée en puissance du marché de l'hydrogène lui permettent d'anticiper une nouvelle année de croissance 'soutenue' en 2023.



En Bourse, le titre cédait 1,1% après ces résultats jugés solides mais sans surprise, alors que l'indice SBF 120 limitait son repli à 0,3%.



