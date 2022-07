Mcphy energy : La Commission européenne approuve le projet d'usine d'électrolyseurs de McPhy, le titre rebondit

(BFM Bourse) - McPhy est recherché lundi matin alors que la Commission européenne a validé son projet d'usine de production en série d'électrolyseurs de nouvelle génération. Ce dernier a été retenu parmi les dossiers soumis par la France dans le cadre du projet important d'intérêt européen commun (PIIEC) Hydrogène.

En recul de plus de 30% depuis le début de l'année, le cours de McPhy Energy s'apprécie de 14% lundi matin à 14,85 euros, vers 10h30. La Commission européenne vient en effet de donner son feu vert au projet de Gigagfactory de McPhy dont l'objectif est le développement d’électrolyseurs de nouvelle génération ainsi que le déploiement industriel de leur production en série. Le site de Belfort a été pré-selectionné par McPhy pour l’implantation de cette Gigafactory.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

La Gigafactory de McPhy a été retenue parmi les dossiers soumis par la France dans le cadre d'un projet important d'intérêt européen commun (PIIEC) dans le domaine de l'hydrogène, lancé le 17 décembre 2020. Le PIIEC est un système de financement qui permet de soutenir des projets jugés essentiels pour la compétitivité de l’Europe, autorisant les Etats membres à financer des initiatives au-delà des limites habituellement fixées par la réglementation européenne.

Ce projet d’envergure dans le domaine de l'hydrogène a été élaboré et piloté par quinze États membres de l'Union Européenne dont l'Allemagne, la Belgique, le Portugal ou la Slovaquie en plus de la France, explique la Commission européenne dans son communiqué. "Les États membres fourniront jusqu’à 5,4 milliards d’euros de financement public, ce qui devrait débloquer 8,8 milliards d’euros supplémentaires en investissements privés. Dans le cadre de ce PIIEC, 35 entreprises ayant des activités dans un ou plusieurs États membres, y compris des petites et moyennes entreprises et des jeunes entreprises, participeront à 41 projets", ajoute institution bruxelloise.

Un projet avec 3 objectifs

Avec ce projet, McPhy poursuit 3 objectifs, dont l'innovation, à travers le développement d'électrolyseurs alcalins de nouvelle génération, à la fois par la taille, les composants et l'intégration au sein de plateformes. Le spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène vise également une "industrialisation de la production à grande échelle afin de répondre aux besoins du marché européen notamment, pour contribuer à la décarbonation de l'industrie, de la mobilité et de l'énergie". Enfin, McPhy entend collaborer avec de nombreux partenaires de l'écosystème Hydrogène en Europe et disséminer de la connaissance avec les parties prenantes académiques, industrielles et de recherche.

McPhy ajoute que sa décision finale d'investissement sera prise prochainement "après confirmation définitive par les autorités françaises du montant de l'aide publique et la contractualisation des termes de la mise à disposition de cette aide avec Bpifrance".

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse