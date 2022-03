Mare nostrum : Le pro de l'intérim Mare Nostrum s'ouvre de nouveaux horizons dans l'évènementiel

(BFM Bourse) - Particulièrement éprouvé depuis le début de la crise sanitaire, le groupe de travail temporaire grenoblois profite d'une embellie jeudi en Bourse à l'annonce d'une acquisition ciblée dans le domaine des services RH à l'évènementiel.

Introduit en Bourse le 4 décembre 2019, alors que se diffusait déjà en divers points de la planète une nouvelle forme de coronavirus, le spécialiste du travail temporaire et du recrutement Mare Nostrum a quelques mois plus tard subi de plein fouet la crise sanitaire mondiale l'obligeant à mettre à l’arrêt toutes ses agences, ses sites de formation et ses cabinets de recrutement. En 2020, malgré une reprise au fil du deuxième trimestre, la firme a vu son chiffre d'affaires se contracter de 25% et son résultat net tomber dans le rouge. De sorte que pour sa première année complète de cotation, le titre avait reculé de 35%.

L'année dernière, l'action Mare Nostrum a encore connu un repli, certes plus modéré (-7%), même si le chiffre d'affaires a rebondi de 26%, à 155 millions d'euros, se redressant ainsi (à périmètre et change courants) plus rapidement qu’anticipé. Parallèlement, l'entreprise d'origine grenobloise a poursuivi la diversification de ses métiers -travail temporaire, recrutement, formation, portage salarial, mobilité professionnelle...- afin de mieux protéger à terme sa rentabilité

Poursuivant l'élargissement ciblé de son offre, le groupe a fait part mercredi après Bourse de la signature d’un protocole d’acquisition de l’Agence Unique, une opération limitée en montant par rapport à la taille de Mare Nostrum mais qui lui permet d'ouvrir de nouvelles positions dans le domaine évènementiel.

Stratégie de diversification

Fondée en 2016 par Coralie Noblet, l’Agence Unique offre à ses clients un service de gestion intégrale du volet ressources humanes de leurs évènements allant du recrutement à la gestion opérationnelle (techniciens, régisseurs, artistes, animateurs, maitre d’hôtel…) jusqu’à la gestion administrative (recrutement, contrat, formation, paie, remplacement en cas d’absence…). L'entreprise a doublé son chiffre d’affaires tous les ans depuis sa création pour avoisiner le million d’euros avant la crise sanitaire, et a retrouvé depuis la levée des restrictions sanitaires en mai 2021 le chemin de la croissance.

"Ce rapprochement avec l’Agence Unique s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de diversification et nous ouvre de nouvelles perspectives dans les secteurs de l’évènementiel et de la culture. Nous allons pouvoir nous appuyer sur l’expertise des équipes de Coralie pour développer de nouvelles offres de services et les déployer auprès de nos clients. Par ailleurs, nous partageons les mêmes valeurs puisque les compétences, la personnalité et surtout l’humain sont au cœur du processus de recrutement des talents de l’Agence", a déclaré Nicolas Cuynat, le PDG de Mare Nostrum, en lien avec l'ambition de devenir un acteur incontournable des RH pour les PME/ETI.

Encore très loin de son prix d'introduction de 5,24 euros, le titre Mare Nostrum profitait tout de même de l'annonce pour regagner 5,90% à 2,87 euros vers 15h40.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse