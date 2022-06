CAC 40 : Outil indiciel de couverture

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après deux gaps baissiers significatifs et croissants (10 et 13 juin), l'indice phare tricolore a tracé une combinaison assimilable à trois corbeaux, à peine entrecoupé par un doji. La purge n'est pas terminé, et ce d'autant plus qu'aucun mouvement formel d'abdication n'a été relevé. Sous les 6 000 points psychologiques, l'avis restera négatif.

PREVISION

Au regard des éléments graphiques mentionnés, l'équipe de BFM Bourse propose aux investisseurs actifs de prendre position à l'achat sur le tracker LYXOR ETF BX4, au cours actuel, avec les 1.8490 € dans le viseur. Un stop de protection devra être placé à 1.3590 €.

Le conseil TRACKER Achat à 1.52 € Objectif : 1.8490 € Stop : 1.3590 € Mnemo : BX4 Emetteur : SGAM Sous-jacent : CAC 40 SRD : Non

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime