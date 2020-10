CAC 40 : Le BX4, outil classique des stratégies ponctuelles de couverture

(BFM Bourse) - L'équipe de TradingSat propose aux investisseurs actifs en cette période d'incertitudes sur le marché, un produit de couverture intéressant et particulièrement pertinent : le tracker (ETF) de code mnémonique BX4, émis par Société Générale, qui réplique doublement la performance inverse de l'indice phare français. Concrètement, quand l'indice perd 1%, le produit en gagne 2 (sur une séance donnée). Les incertitudes évoquées plus haut sont à la fois nombreuses, et toutes à fort enjeu (dans le sens de ce qu'il y a à perdre ou gagner): évolution de la pandémie, recherche d'un vaccin anti Covid, négociations budgétaires au Congrès, élection présidentielle américaine, épisode final du Brexit...

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après une sortie de biseau sur gap baissier lundi 21 septembre, l'indice phare parisien s'est engouffré dans un nouveau biseau (wedge) capé par les 5 000 points psychologiques. L'étude de la dynamique des volumes au sein de ce biseau a permis de qualifier de timorée la tentative du camp acheteur. L'englobante baissière en cours de formation ce mercredi invite à la prudence, et de façon générale, sous le seuil hautement symbolique des 5 000 points, la situation technique reste précaire.

PREVISION

Au regard des éléments graphiques mentionnés, l'équipe de BFM Bourse propose aux investisseurs actifs de prendre position à l'achat sur le tracker LYXOR ETF BX4, au cours actuel, avec les 3.5800 € dans le viseur. Un stop de protection devra être placé à 2.9600 €.

Le conseil TRACKER Achat à 3.11 € Objectif : 3.5800 € Stop : 2.9600 € Mnemo : BX4 Emetteur : SGAM Sous-jacent : CAC 40 SRD : Non

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime