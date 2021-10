Lvmh : Oddo relève son objectif de cours sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre LVMH, avec un objectif de cours relevé de 697 à 712 euros, grâce à la dynamique d'activité favorable du 3e trimestre.



Le chiffre d'affaires du 3e trimestre est ressorti 5% au-dessus des attentes d'Oddo (et 3% au-dessus du consensus).



'Le segment Mode et Maroquinerie reste le fer de lance de l'expansion avec une croissance à 2 ans qui reste remarquable à +38% et décélère peu par rapport à l'exceptionnel +40% publié pour le 2e trimestre', rapporte l'analyste.



Dans ce contexte, Oddo ajuste légèrement à la hausse ses prévisions annuelles sur LVMH, avec +2% sur le chiffre d'affaires et les résultats pour l'ensemble de la séquence, afin de tenir compte de l'écart positif sur le 3e trimestre et sur des taux de change plus favorables au 4e trimestre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.