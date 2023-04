Lvmh : Jefferies salue le point d'activité trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 960 euros sur LVMH, au lendemain de l'annonce par le géant français du luxe d'une croissance organique des ventes fortement supérieure au consensus pour le premier trimestre.



'Comme toujours, la division mode et maroquinerie en a constitué le moteur avec un dépassement du consensus de 6% dans ce domaine, mais toutes les autres divisions ont également battu les attentes', explique le broker.



'Les questions-réponses très axées sur la Chine et la bonne performance à la fois auprès des locaux et des touristes de ce pays impliquent de nouveaux gains de parts de marché pour la division mode et maroquinerie au premier trimestre', poursuit-il.



