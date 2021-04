Lvmh : Invest Securities relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities passe de 'neutre' à 'achat' sur LVMH avec un objectif de cours rehaussé de 538 à 634 euros, sur un ample relèvement de ses prévisions à tous les niveaux à commencer par la croissance organique (à +25% sur l'année contre +18% précédemment).



'Le côté fulgurant d'une accélération de croissance nous laisse penser que le potentiel de révisions n'est pas épuisé, y compris par rapport à nos nouvelles prévisions (+1 milliard d'euros en EBIT annuel)', ajoute le bureau d'études.



'La reprise chinoise évolue à un niveau tel que son cluster domestique nous semble sur le point de pouvoir compenser en totalité la perte des marchés de flux', estime Invest Securities, qui pointe aussi la vigueur de la reprise aux Etats-Unis.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.