Lvmh : Grâce aux ventes de sacs à main et de cognac, LVMH a limité la casse cet été

(BFM Bourse) - Après la chute inédite de 38% au 2e trimestre, le recul des ventes du géant mondial du luxe s'est atténué à -7% au troisième trimestre. La division phare mode & maroquinerie, avec sa marque Louis Vuitton, a quant à elle enregistré une croissance à deux chiffres.

Ouvrant le bal des publications du troisième trimestre pour les groupes du CAC 40, LVMH fait état jeudi soir d'un déclin organique de 7% sur un an de ses ventes au troisième trimestre, traduisant une amélioration sensible des tendances par rapport à la première moitié de l'année (-17% au premier et -38% au deuxième trimestre), grâce notamment au retour à la croissance de la division mode & maroquinerie et, au sein des vins & spiritueux, des cognacs.

Le chiffre d'affaires du numéro un mondial du luxe sur les neuf premiers mois de 2020 s'est établi à 30,348 milliards d'euros, en déclin de 21% par rapport à la période correspondante de 2019 en données brutes.

Au seul troisième trimestre, le déclin s'est limité à -7% en données organiques, à change et périmètre constants. "Les signes encourageants de reprise observés en juin pour plusieurs activités du groupe se sont confirmés au troisième trimestre dans toutes les régions, en particulier aux Etats-Unis et en Asie qui est à nouveau en croissance sur la période", a souligné le groupe dirigé par Bernard Arnault dans un communiqué.

Louis Vuitton repart de l'avant

De juillet à septembre, la division mode et maroquinerie, locomotive du groupe grâce à Louis Vuitton, a vu ses ventes rebondir de 12% sur un an (en données organiques), à 5,945 milliards d'euros. Traditionnellement deuxième pilier du groupe, l'activité distribution sélective (reposant beaucoup sur le duty free) a vu son chiffre d'affaires chuter encore de 29% sur un an à 2,233 milliards au trimestre écoulé.

Du côté des vins et spiritueux, les ventes ont atteint 1,364 milliard (-3%). Après une baisse sensible des volumes au second trimestre, l’activité champagne connaît une amélioration au troisième trimestre dans toutes les régions, indique LVMH, tandis que le cognac Hennessy enregistre une forte reprise sur le dernier trimestre, tirée par son positionnement (segment VS ou Very Special) et dans un contexte de soutien exceptionnel à la consommation aux Etats-Unis.

Les ventes des parfums et cosmétiques totalisaient 1,37 milliard (-16%) et celles des montres & joaillierie tombaient à moins de 1 milliard (-14%).

Des investissements en marketing et communication maintenus

"Dans un contexte très perturbé, marqué par des incertitudes économiques et sanitaires qui perdurent, LVMH continuera de faire preuve de vigilance et de renforcer sa politique de maîtrise des coûts et de sélectivité des investissements", indique le groupe en guise de perspectives. La firme compte maintenir ses investissements en marketing et communication - ainsi qu'en production, avec l'ouverture dernièrement d'un nouvel atelier Louis Vuitton en France et en s’appuyant sur l’exceptionnelle qualité de ses produits et la réactivité de son organisation. "LVMH compte sur le dynamisme de ses marques et le talent de ses équipes pour renforcer encore en 2020 son avance sur le marché mondial du luxe".

Au plan financier, le conseil d'administration débattra d'ici à la fin du mois de l'opportunité de verser un acompte sur le dividende, après avoir par solidarité fortement diminué le dividende versé au titre de 2019. La décision sera annoncée dans la foulée.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse