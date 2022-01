Lumibird : Le champion français des lasers signe un nouveau record de revenus en un trimestre

(BFM Bourse) - Lumibird a terminé l'exercice 2021 sur les chapeaux de roues, avec quasiment 50 millions d'euros de revenus comptabilisés au quatrième trimestre, un record. Le groupe confirme son ambition de doubler ses revenus entre 2020 et 2023.

Lumibird, un des plus grands spécialistes mondiaux des technologies laser destinées à l'industrie, à la défense ou encore au secteur médical et à la recherche, a enregistré un chiffre d'affaires de 162,5 millions d'euros l'an dernier, soit une progression de 28% en un an (+10% en retraitant de l'effet périmètre, c'est à dire comme si Ellex et Esmed avaient été intégrées en année pleine en 2020). Une performance comprenant notamment 49,8 millions d'euros pour le seul quatrième trimestre, dépassant le précédent record de 48,2 millions, inscrit au quatrième trimestre 2020.

La division "photonique" a enregistré une croissance annuelle de 11% à périmètre comparable à 76,3 millions d'euros, grâce à un segment "industriel et scientifique" toujours dynamique (+35%), un rebond graduel des activités LIDAR au fil de l'année (permettant comme annoncé de retrouver un taux de croissance symboliquement positif sur 2021) et malgré un repli de 7% dans la "défense", avec une baisse programmée des livraisons sur les contrats mais une progression des ventes hors contrats.

Vers un doublement du chiffre d'affaires

En croissance de 9% à périmètre comparable avec 86,1 millions d'euros de ventes sur l’ensemble de l’année, la division "médical" a confirmé "l’intégration réussie d’Ellex, caractérisée notamment par l’activation rapide de fortes synergies commerciales". Celles-ci ont notamment permis d’accroître la pénétration des produits Quantel Medical sur les deux plus grands marchés mondiaux du secteur, les Etats-Unis et le Japon.

Le groupe costarmoricain signale qu'il démarre l’année 2022 avec un carnet de commande "bien rempli", aussi bien en photonique, sur ses trois segments d’activité, qu’en médical, avec des autorisations réglementaires en place pour le lancement de plusieurs nouveaux produits au premier trimestre. Le groupe Lumibird réaffirme ainsi ses objectifs d’un doublement de son chiffre d’affaires publié entre 2020 et 2023 sous l’effet de la croissance organique et externe, et d’une marge d'excédent brut d'exploitation en croissance dans une fourchette de 20 à 25% à partir de 2021.

La publication du chiffre d'affaires de l'exercice écoulé contribuait à rassurer les investisseurs, entraînant mardi matin un rebond du titre de 4,98% à 20,85 euros, tandis que Lumibird n'a jusqu'ici pas été épargné par la nervosité du marché, accumulant jusqu'à 18% de repli depuis le 1er janvier.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse