Logitech : Wedbush juge le titre sous-évalué

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities a réitéré vendredi son opinion 'surperformance' sur Logitech, avec un objectif de cours de 83 dollars, jugeant le titre du fabricant d'accessoires informatiques actuellement sous-évalué.



D'après les calculs du courtier américain, le spécialiste de l'électronique grand public dispose encore d'une année de croissance potentielle dans les équipements de collaboration vidéo, sous l'effet des dépenses aujourd'hui consenties par les entreprises dans le domaine du fait du retour au bureau de leurs salariés.



Au vu de la trésorerie confortable de la société, et de son historique en la matière, Wedbush pense que le groupe helvético-américain pourrait également être à la recherche d'une acquisition en vue d'accélérer sa croissance sur ce marché à fortes marges.



'Nous nous attendons à ce que le titre rebondisse vis-à-vis de ses niveaux actuels, à mesure que Logitech dépassera les prévisions de bénéfices au cours des prochaines trimestres', conclut-il.



