Logitech : Un écosystème dédié à l'éducation

(CercleFinance.com) - Le fabricant suisse d'accessoires multimédia et de périphériques a présenté mercredi un écosystème informatique tout-en-un destiné aux applications liées à l'éducation et à la classe connectée de demain.



Cet ensemble composé, entre autres, de claviers, de souris, d'étuis pour tablette, de webcams pour visioconférence, de caméras pour tableau blanc de stylets et de casques est censé s'adapter aux besoins numériques des élèves et des professeurs.



Dans son communiqué, Logitech rappelle qu'il a notamment équipé l'Ecole de Management de Grenoble avec sa caméra 'Scribe' en vue de faciliter l'organisation de cours hybrides.



