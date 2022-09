Logitech : UBS vise une nouvelle réduction des prévisions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime qu'il faudra un peu plus de temps avant que des coûts ne soient supprimés. UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur mais ajuste son objectif de cours à 68 E (contre 70 E).



' Nous nous attendons à une nouvelle réduction des prévisions de l'entreprise ' indique UBS.



Le groupe a déjà annoncé fin juillet une réduction de ses perspectives annuelles, avec une décroissance des ventes attendue entre 8 et 4% à taux de change constant, et un bénéfice d'exploitation ajusté entre 650 et 750 millions de dollars.



Pour les trois premiers mois de l'exercice 2022-23, il a publié un BPA ajusté en diminution de 39% à 0,74 dollar et un bénéfice d'exploitation ajusté en recul de 38% à 146 millions, pour des ventes en baisse de 12% à 1,16 milliard de dollars (-9% en devises constantes).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.