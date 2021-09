Logitech : Stifel confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient son conseil 'conserver' sur le titre Logitech, avec un objectif de cours de 98 CHF.



L'analyste souligne toutefois avoir revu à la hausse son BPA ajusté pour l'année en cours de 6%, en s'appuyant sur les récentes données trimestrielles témoignant d'une demande soutenue dans l'ensemble du groupe.



De plus, étant donné que Logitech a constitué un stock important, l'entreprise devrait pouvoir surmonter la pénurie de composants à court terme, analyse Stifel.



Dans ces conditions, l'analyste estime que pour l'exercice 2022, Logitech devrait enregistrer des ventes de 5,3 Mds$ et un bénéfice ajusté de 913 M$ quand le consensus table sur des ventes de 5,3 Mds$ et 822 M$ de bénéfice ajusté.



